ليبيا – قال آمر غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي إن المعارك تتجه لتشهد تحولات ميدانية مهمة في ظل تنفيذ الخطة التي تم إعدادها من قبل القيادة العامة للتسريع بحسم المواجهات مع الجماعات المسلحة،مشيرا إلى أن معركة طرابلس لن تتوقف وإنما ستعرف زخما جديدا خلال الأيام القليلة القادمة.

اللواء الحاسي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الاثنين أن الميليشيات المدعومة من تركيا وقطر والمستندة إلى الإمدادات القادمة من شمال سوريا أصبحت جسماً غريباً على المجتمع الليبي ، لافتاً إلى أن الليبيين عموماً يدعمون خطة الجيش للقضاء عليها وقوات الجيش قادرة على تحرير وتطهير كامل الأراضي الليبية وعلى استرجاع سيادة الدولة ومؤسساتها.

وتابع الحاسي أن للجيش الليبي إمكانيات ضخمة ستفاجئ العدو في محاور القتال وكل الألوية والكتائب جاهزة لتنفيذ أوامر القيادة العامة التي قد تصدر في أية لحظة.