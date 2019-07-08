ليبيا – أكد الناطق باسم اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش على أن المنطقة مؤمنة بالكامل بعد محاولة هجوم من وصفهم بـ” الحشد المليشياوي ” على الأحياء البرية والذي استمر لأكثر من 6 ساعات.

الخرطوش نوّه بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن وحدات اللواء 73 مشاة تعلنجاهزيتها الكاملة والإستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر للمهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وجدد تأكيده على تصدي لوحدات العسكرية القتالية التابعة للواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني لهجوم المليشيات ، مشيراً إلى سقوط العديد من القتلى في صفوفهم حيث تجاوزت الـ 14 قتيل وأسر شخص منهم يدعى”الهادي سالم سعيد العجيلي” الذي يعمل ضمن فرقة القبض التابعة لعبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة”.