ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن الجيش من واجباته حماية العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة.

المستشار صالح أوضح خلال حوار مع قناة “إكسترا نيوز” اليوم الإثنين أن على الجيش القضاء على الميليشيات التي تخطف الليبيين وتهدر المال العام.

وأضاف:” أن من غير المعقول أن يقوم الجيش في الشرق والجنوب الليبي بتحرير حقول النفط وفي النهاية يصل الدخل إلى المصرف المركزي في طرابلس ، الذي تُسيطر عليه جماعات تقوم بشراء المرتزقة والسلاح”.

رئيس البرلمان بيّن أنه اقترح على غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن يكون هناك إشراف من مجلس النواب أو لجنة محايدة بمشاركة أممية في توزيع موارد ليبيا بالتساوي على الليبيين ، مؤكدًا أن هذا الأمر لا علاقة له بالخلافات الحالية.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن المجموعات المسلحة لا تعرف معنى الدولة أو النظام ولا تهتم سوى بالسيطرة على الدول ، مضيفاً أن الأمن المصري والليبيين مشترك لذلك كان من الطبيعي أن تجتمع الدول العربية على مواجهة خطر الإرهاب الذي وصل إلى الدول الأوروبية.

وحول لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال صالح إنه كان متفهما لما يجري في ليبيا من احداث، مضيفاً أنه ذكر للسيسي كيفية الوصول إلى حل في ليبيا.

رئيس مجلس النواب أكد أن المجتمع الدولي أصبح اليوم يعرف أن من يُسيطرون على العاصمة إرهابيون جاءوا من شتى دول العالم وخاصة سوريا، منوّهاً إلى ان الشعب الليبي عنيد ولا يقبل بتدنيس ترابه بالإرهاب.

وأردف :”وجدنا أن هناك إصرار لتمكين شخص معين بتولى رئاسة الوزراء والدستور الليبي يوضح مدى شرعية كل فرد في الدولة وكيفية انتخابه”.

المستشار صالح إختتم حديثه بالقول:” أنه كان يتوقع أن تنحاز دول العالم إلى الشرعية وإرادة الشعب الليبي ،كنا نتوقع أن تقف الدول مع مجلس النواب بعد الانقلاب على المسار الديمقراطي، ولو كان حدث ذلك لكنا الآن ننتخب رئيسا جديداً “.