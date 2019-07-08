ليبيا – أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن القوات المسلحة رصدت هوائيات للتحكم بالطائرات التركية بدون طيار فوق المباني العامة والخاصة في طرابلس بعد تدمير الهوائيات الرئيسية بقاعدة معيتيقة الجوية، مطالباً أصحاب المباني بإزالة هذه الهوائيات وإلا ستكون هدفاً للقوات الجوية.

المسماري قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد إن قوات الجيش بدأت معركة في خط طويل من الهيرة إلى طريق المطار والسواني حتى وادي الربيع، مبيناً أنه تم التصدي لمحاولة فاشلة لتقدم قوات الوفاق أسفرت عن مقتل 14 شخص منهم وتدمير عدة سيارات واستعادة أخرى ، وأشار إلى أن الجيش تمكن من تدمير القوات الجوية للوفاق التي باتت تعتمد على الطائرات بدون طيار.

ولفت إلى أن تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) موجود في ليبيا ويقوم باستغلال العمليات العسكرية في طرابلس لشن عملياته في أماكن أخرى.

المسماري إعتبر أن الإصدار الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا يظهر أن التنظيم ضعيف جداً من حيث الأفراد والعتاد، منوهاً أن الفيديو يظهر مبايعة أمير جديد للتنظيم الإرهابي في ليبيا قد يكون “محمود البرعصي” حيث تم تصوير الفيديو خلال شهر مارس أو أبريل الماضيين.