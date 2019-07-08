الولايات المتحدة – توج المنتخب المكسيكي، اليوم الإثنين، بلقب بطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف الكأس الذهبية) للمرة الثامنة في التاريخ.

واقتنص منتخب المكسيك الكأس بالفوز على منتخب أمريكا (حامل اللقب) وصاحب الأرض بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة القارية، والتي أقيمت على ملعب “سولدير فيلد” بمدينة شيكاغو.

قدم المنتخب الأمريكي مباراة كبيرة، وكان صاحب المبادرة في الهجوم، وشكل خطورة كبيرة على مرمى المكسيك، ولكن لم ينجح في تسجيل الأهداف.

واستمرت المحاولات بين الطرفين حتى نجح جوناثان دوس سانتوس من تسجيل هدف المكسيك في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

بعد الهدف، أشتعلت الأجواء تمامًا وضغط المنتخب الأمريكي بكل خطوته بحثًا عن التعادل، وحصل في الدقائق الأخيرة على عدد كبير من الضربات الركنية والفرص الخطيرة التي وجدت تألق كبير من أبناء المكسيك في إبعاد الكرة عن مرماهم.

وينجح في النهاية المنتخب المكسيكي بالخروج بفوز هام بالمباراة وتتويجه باللقب الثامن في التاريخ والعودة للمنصة بعد لقبه الأخير في عام 2015.

الأناضول