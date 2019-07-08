ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد مقر بلدية بنغازي الجديد بعد صيانته وتجهيزه وفقاً لأرقى المواصفات كتحفة معمارية تليق بتضحيات المدينة وأهلها.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري أجرى جولة بالثني والضيوف وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة في أروقة ومكاتب بلدية بنغازي التي لاقت استحسان وإشادة الجميع.



ويأتي افتتاح المقر بعد عمل متواصل لمدة ستة أشهر فقط بتمويل الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي ونفذت الشركة المكلفة بالمشروع المبنى بأحدث التصاميم وأجود أنواع التاثيث و طرق البناء.



الثني ألقى بالمناسبة كلمة ترحم فيها على أرواح الضحايا الأبرار وثمن خلالها الجهود التي تبذلها بلدية بنغازي للنهوض بعجلة الحياة في المدينة، مؤكداً أنه لن يتوانى عن تقديم الخدمة لبنغازي وأهلها نظير ما عانوه خلال فترة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة.



يشار إلى أن هذا الديوان يعد الأكبر على مستوى الدولة الليبية ويؤذن بعودة دولة المؤسسات والقانون في مقارها الرسمية.

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