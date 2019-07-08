سوريا – رفضت الحكومة الألمانية، الإثنين، طلب الولايات المتحدة بأن ترسل برلين قوات برية إلى سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن سيبرت، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، حسبما نقلت صحيفة “زايت” الألمانية.

وقال سيبرت: “عندما أقول إن الحكومة تلتزم بالتدابير الحالية بشأن مشاركتها في التحالف (العسكري) المناهض لتنظيم داعش في سوريا، فهذا يشمل عدم إرسال برلين أي قوات برية، كما هو معروف”.

وجاء الطلب الأمريكي بناء على رغبة الرئيس دونالد ترامب في أن تلعب برلين دورا عسكريا أكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأمس، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن بلاده تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح جيفري في مقابلة مع صحيفة “فيلت إم سونتاج” الألمانية، أن واشنطن تطلب من ألمانيا إرسال قوات برية، إلى الشمال السوري لتحل محل الجنود الأمريكيين جزئيا.

كما أشار أنّه “ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين”، لافتا أن تتولى تلك القوات الحفاظ على استقرار المنطقة.

يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم في شمال شرق سوريا، ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي غالبيتها.

وتعارض تركيا الدعم الأمريكي لهذا التنظيم بشدة، وتتوعد بشن هجوم على المنطقة، كون وجود التنظيم فيها يهدد أمنها القومي.

الأناضول