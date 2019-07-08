ليبيا – زعم العضو المقاطع لمجلس النواب وعضو التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين علي أبوزعكوك بأن النواب المنقطعين والمنشقين قد تلقوا مبادرة من جمهورية مصر العربية لحل الازمة الليبية.

أبوزعكوك أوضح في تصريح لقناة ليبيا الاحرار التي تبث من تركيا بأن المبادرة المصرية طرحها سفير مصر لدى ليبيا باتصاله بأحد النواب المنقطعين والمنشقين المجتمعين في طرابلس ، معلناً رفضه للمبادرة المزعومة لأنها لم تقدم من خلال البرلمان المصري لهم ولم تقدم من الحكومة المصرية لحكومة الوفاق .

وأضاف عضو التنظيم العالمي لجماعة الاخوا المسلمين بأنهم رفضوا هذه “المبادرة” شكلاً ومضموناً ، مضيفاً بأن جمهورية مصر ليست وسيط نزيه وأنها الداعم الأول لـ”حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

واختتم تصريحات قائلاً :” مصر دعمت حفتر ضد ثوارنا في بنغازي وثوارنا في درنة ودعمته أيضاً في هجومه الغادر على عاصمتنا الابية طرابلس”.