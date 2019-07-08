اليونان – أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القسم بمراسم دينية، لتوليه منصب رئيس الوزراء، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة المبكرة.

وجرت المراسم في القصر الرئاسي، حيث أدى ميتسوتاكيس، اليمين أمام الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس، واضعا يده على الإنجيل.

وتولى كبير أساقفة أثينا “ايرونيموس” إدارة مراسم أداء القسم.

وفي تصريحات صحفية عقب المراسم، قال ميتسوتاكيس، إن ” الشعب اليوناني منحنا أمس صلاحية قوية لتغيير اليونان، ومن الآن يبدأ عملنا الشاق”.

وإثر ذلك توجه ميتسوتاكيس، إلى مقر رئاسة الوزراء لاستلام منصبه من سلفه الذي خسر في الانتخابات التي جرت الأحد، ألكسيس تسيبراس، زعيم حزب “سيريزا” اليساري.

واستقبل تسيبراس، ميتسوتاكيس لدى وصوله المبنى، حيث جرت مراسم التسليم.

ومن المنتظر أن يعلن ميتسوتاكيس الذي فاز حزبه المحافظ بحق تأسيس الحكومة بمفرده، تشكيلته الوزراية، خلال اليوم.

الأناضول