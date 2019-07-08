الولايات المتحدة – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، بأن الجمهورية الإسلامية لن تحصل على السلاح النووي أبدا ونصحها بأن تكون “حذرة”.

وقال ترامب للصحفيين امس الأحد، معلقا على إعلان إيران مواصلتها تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي: “من الأفضل أن تكون حذرة”.

وأضاف أن إيران “ارتكبت أمورا سيئة عديدة”، مشددا على أنها “لن تمتلك أبدا السلاح النووي”.

وسبق أن هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمزيد من العقوبات والعزلة إذا كانت ستستمر توسيع برنامجها النووي في إطار التراجع التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

المصدر: رويترز