ليبيا – أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج على أن الشعب سيتصدى بكل قوة لأي تدخل تركي مباشر في بلاده، مشيراً إلى أن أي اتفاقيات استراتيجية يعقدها المجلس الرئاسي مع أنقرة تعتبر في حكم الملغاة باعتبارها لا تحظى بتزكية البرلمان الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد ولا بالقبول الشعبي.

الحويج قال خلال مقابلة مع صحيفة “البيان” أمس الاحد وتابعتها صحيفة المرصد إنهم مستعدون للتصدي لمحور الشر الإخواني، لافتاً إلى أن موضوع نقل مسلحين إرهابيين من أدلب السورية إلى غربي ليبيا ليس جديداً وسبق أن تحدثت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب والحكومة المؤقتة قبل أن يتناوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي في روما.

وأضاف أن هناك مئات من الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش من جنسيات مختلفة تم نقلهم إلى الأراضي الليبية عبر تركيا من بينهم من يقومون بتدريب المليشيات الإرهابية في مدن مثل مصراتة والزاوية ومنهم من يشارك في المعارك في أكثر من محور ومن بينهم من تم إعدادهم لتنفيذ أعمال إرهابية نوعية في البلاد.

وأشار إلى أن لديهم معطيات كاملة عن هذا الملف ووثائق وصور تم التوصل لها لكن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنه باعتباره رئيس دولة كبرى ودائمة العضوية في مجلس الأمن فإن ذلك يمثل إضافة مهمة بالنسبة للبلاد، معتبراً ذلك إدانة علنية لمحور الشر الذي ما انفك يتآمر على البلاد والشعب والذي لا يدخر جهداً في العمل على الإبقاء على الفوضى العارمة التي تعرفها طرابلس وبعض مناطق غربي البلاد الخاضعة لحكم المليشيات والجماعات الإرهابية.

الحويج بيّن أن التنظيمات الارهابية بمختلف تفرعاتها تعتبر أن ما يدور في غربي ليبيا حالياً هو معركة مصير ووجود بالنسبة لها لذلك لوحظ تقارب بين تنظيمي داعش والقاعدة تحت غطاء إخواني مدعوم من تركيا وقطر وبات هناك تنسيق واضح بين مختلف تلك الأطراف في مختلف محاور القتال.

وتابع أنه دليل على ما ذكر أعلاه ما حدث مؤخراً في مدينة غريان التي تعرضت لهجوم شاركت فيه جماعات مرتبطة بالقاعدة وداعش كانت قد فرت من وقع ضربات القوات المسلحة في بنغازي ودرنة، إلى جانب مرتزقة أجانب وبعض الإرهابيين الذين تم نقلهم من إدلب وأصبحوا يتحركون ملثمين في المدينة لبث الرعب في السكان المحليين دون الكشف عن ملامحهم غير الليبيين.

وحول الموقف التركي الداعم للمليشيات وزيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى أنقرة واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحديث عن تحالف بين الطرفين، قال إن الشعب الليبي يدرك حقيقة الدور التخريبي التركي في بلاده وهو مستعد للتضحية بالنفس والنفيس لمنع عودة الاحتلال العثماني إلى ليبيا وهناك موقف موحد بين مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة والفعاليات الاجتماعية وعموم الليبيين لرفض أي تدخل تركي مهما كان مستواه.

كما شدد الحويج على إستعدادهم لكل الخيارات لمواجهة التدخل التركي وعدم قبول انتهاك سيادة البلاد تحت أي مسمى ولن تكون هناك أية قاعدة تركية في ليبيا وستنكسر مؤامرات محور الشر الإخواني الإرهابي بحسب تعبيره.

وأوضح أن العالم بات يعرف حقيقة ما يدور في ليبيا وأغلب دوله تدعم خيارات الشعب الليبي في معركة التحرر من حكم المليشيات والإرهابيين والمرتزقة وما حدث خلال الجلسات المتلاحقة لمجلس الأمن يعد انتصاراً للموقف واعترافاً ضمنياً بأن ليبيا تواجه معركة ضد الإرهاب كما أن أغلب العواصم باتت تتجه لفتح قنوات حوار مع الحكومة المؤقتة باعتبارها صاحبة الدور الحقيقي على الأرض.

ونوّه إلى أن الجيش الليبي يسيطر على أكثر من 90 % من المساحة الإجمالية للبلاد، معتبراً أن دول الجوار لها دور مهم وعليها أن تمتلك الشجاعة وتنخرط أكثر في الملف الليبي.

ختاماً أكد وزير الخارجية للحكومة المؤقتة أن معركة تحرير طرابلس مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحرير العاصمة من حكم المليشيات والعصابات الإرهابية، مضيفاً أنه وبعد التحرير مباشرة سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة وطنية تحظى بثقة مجلس النواب المنتخب ستشرف على تنفيذ مراحل الحل السياسي وتنظيم الانتخابات.