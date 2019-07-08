مصر – فجّر تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية مفاجأة عن تورط الفنان المصري رامز جلال في قضية فساد مالي داخل البيت الفني للمسرح، فأحيل بسببها رئيس الإدارة المركزية ومدير عام المسرح القومي للمحاكمة التأديبية، إذ أثبت أن رامز إنقطع عن العمل لمدة ست سنوات وتقاضيه كافة مستحقاته المالية خلال هذه الفترة.

النيابة أوضحت أيضًا أن الضرر المالي تم تداركه، بعد قيام رامز جلال برد الأموال التي تقاضاها بموجب الشيك رقم 625845 بقيمة 55051 جنيها عن الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 2010 حتى 31 اب (أغسطس) 2015 في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، والشيك رقم 666343 بقيمة 6099 جنيها عن الفترة من أول ايلول (سبتمبر) 2015 حتى أول يناير 2016 في 7 اب 2017 .

وكان رامز حقق نجاحاً كبيراً بعد خوضه موسم عيد الفطر السينمائي من خلال فيلم “سبع البرمبة”، والذي شاركته بطولته جميلة عوض.

وسائل اعلام مصرية