ليبيا – صرحت شركة هواوي أنها شحنت 100 مليون هاتف ذكي هذا العام لغاية يوم 30 مايو أي أنها تفوقت على نفسها مقارنة بالعام الماضي عندما وصلت لهذا الرقم يوم 18 يوليو العام. وجاء هذا التصريح لسان هي جانج رئيس قسم منتجات الهواتف الذكية التابعة لمجموعة هواوي للأعمال التجارية في حدث إطلاق الشركة لهاتفها الجديد نوفا 5 الذي يعمل بآخر معالجات الشركة Kirin 810 الجديد المبني على معيارية 7 نانو ميتر الثورية.

المثير في الأمر أن الشركة وصلت لهذه الأرقام الغير مسبوقة في تاريخها رغم تصريح المؤسس والرئيس التنفيذي رين تشنغفي مؤخرا إن الحظر قد يكلف الشركة 30 مليار دولار في إيرادات هذا السنة ، وأن مبيعات الهواتف الذكية عالميا انخفضت بالفعل بنسبة 40 في المائة في الشهر الماضي بينما كان النمو في الصين “سريعا جدا”.

وكانت الشركة الصينية أعلنت عن إيراداتها الإجمالية لعام 2018، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 104 مليار دولار؛ 51 مليار دولار منها جات من قسم أعمالها الاستهلاكية (هواتف، ساعات، تابلت و لابتويات)، أي بزيادة 45 في المائة مقارنة بسنة 2017.

من جهة أخرى، صرح قطاع الملبوسات Wearable في الشركة عن بيع أكثر من مليوني وحدة من ساعتها الذكية هواوي وواتش جي تي HUAWEI WATCH GT حول العالم منذ إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي، ما جعل منها أحد أكثر الساعات الذكية شعبية حول العالم خصوصا بعد إعلانها عن النسخة الرياضية منها في شهر مارس والتي يستمر عمر بطاريتها لغاية أسبوعين.

وبحسب تقرير IDC للإحصائيات، حققت هواوي في الربع الأول من هذه السنة نمواً سنوياً مهولا بلغ 282.2 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ، حيث شحنت 5.7 ملايين ساعة في المجموع ، مما يجعلها ضمن قائمة أكبر ثلاثة شركات لأجهزة الملبوسات بعد كلا من ابل وشاومي.