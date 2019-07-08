ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين عن قيام مجموعة مسلحة بإقتحام محطتي الخمس مفاتيح 400 و220 ك.ف وقيامها بطرد المناوبين وإقفال المحطتين ، مشيرةً إلى أن ذلك سبب في إرباك العمل وأثر على أداء الشبكة الكهربائية.

شركة الكهرباء إستنكرت عبر مكتبها الإعلامي إستمرار ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ مقارها وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ، مشيرةً إلى ﺃﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆولة ستتسبب بعدم إستقرار الشبكة الكهربائية الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى إنهيارها.

وناشدت الشركة كافة الجهات الإعتبارية ببلدية الخمس ضرورة التدخل السريع لحماية المحطتين وعودة المناوبين لمباشرة أعمالهم.