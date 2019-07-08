ليبيا – قال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي إن الزيارة التي أجرتها نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز إلى مدينة درنة كانت إيجابية.

الغيثي أشار في تصريح لبرنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة “NEWS218″ أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ستيفاني تحدثت مع مسؤولي البلدية عن جوانب خدمية تحتاج إلى تطوير مثل القطاع الصحي في المدينة.

وبيّن أن المسؤولين حاولوا تصحيح بعض الأفكار وتوضيح حقيقة القتال الذي دار في المدينة بين الجيش وعناصر ما يسمى بـ”مجلس شورى مجاهدي درنة”.

ولفت إلى أنه قال لستيفاني إن الجيش اضطر لقتال الجماعات المتطرفة داخل مدينة درنة بعد مساعٍ اجتماعية امتدت لفترة طويلة من الزمن لكنها لم تكلل بالنجاح وقوبلت بالرفض والتعنت.

أما فيما يخص أهمية اللقاء أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والعمل المشترك بين بلدية درنة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا في جوانب عدة على رأسها الجانب الخدمي في المدنية سعياً لتطوير عدة قطاعات تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير.