ألمانيا – في بعض الأحيان تظهر بثور على الأذن. فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها والوقاية منها؟

أوضح البروفيسور الألماني بيتر كلوسمان أن البثور تهاجم الأذن بسبب انسداد المسام الناجم عن تعذر تصريف شمع الأذن، والذي يرجع إلى زيادة إفرازات الشمع أو عدم الالتزام باشتراطات الصحة والنظافة.

وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة، أن بثور الإذن ربما تكون مصحوبة بألم، والتهاب الجلد المحيط بها، ما يتسبب في انسداد الأذن، مشيرةً إلى أنه يمكن مواجهة البثور، التي تظهر بصيوان الأذن، أو خلف الأذن، بزيت شجرة الشاي، الذي يتمتع بتأثير مُطهر ومجفف.

وحذر من محاولة “فقع” البثور في القناة السمعية أي في عمق الأذن، مشدداً على استشارة الطبيب لعلاجها بمراهم مثبطة للالتهابات. وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر التدخل الجراحي لإزالة الدُمل.

وللوقاية من بثور الأذن، يجب تنظيف الأذن بانتظام على يد طبيب، وتجنب العيدان القطنية. ومن المهم أيضاً تنظيف الهاتف الذكي وسماعات الأذن بانتظام، للحيلولة دون انتقال البكتيريا والجراثيم منها إلى الأذن.

وكالات