لندن تحقق في ما نسب لسفيرها من “تقزيم” لترامب

لندن تحقق في ما نسب لسفيرها من “تقزيم” لترامب

انجلترا – أعلنت لندن فتح تحقيق في ما يشاع عن مراسلات دبلوماسية مسربة نسبت لسفيرها في واشنطن، ووصف فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”عديمة الكفاءة ومخزية الأداء”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “سيفتح تحقيق رسمي في شأن التسريبات”، دون أن يشكك في صحة المراسلات الدبلوماسية.

لكن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت نأى بنفسه عن التصريحات المنسوبة إلى السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وقال: “من المهم جدا أن نقول إن السفير كان يؤدي وظيفته، أي تقديم تقارير صريحة وآراء شخصية حول ما يحدث في البلد الذي يعمل فيه”، مشيرا إلى أن تلك الآراء لا تعود إلى الحكومة البريطانية أو وزير خارجيتها.

وأضاف هانت: “ما زلنا نعتقد أنه في ظل الرئيس ترامب، الإدارة الأمريكية فعالة للغاية وأفضل صديق للمملكة المتحدة على الساحة الدولية”.

ونقل عن السفير داروش في مراسلات سرية قوله إن رئاسة ترامب قد “تتحطم وتحترق” و”تنتهي بوصمة عار”.

وجاء في إحداها: “لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة (الأمريكية) ستصبح طبيعية أكثر وأقل اختلالا، وأقل مزاجية وتشظيا، وطيشا من الناحية الدبلوماسية”.

وداروش هو أحد الدبلوماسيين الأكثر خبرة في واشنطن التي وصل إليها في يناير 2016 قبل فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

المصدر:AFP