مبيعات السيارات في الصين تصعد للمرة الأولى منذ عام

مبيعات السيارات في الصين تصعد للمرة الأولى منذ عام

الصين – صعدت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي، خلال يونيو/ حزيران الماضي، وهو أول ارتفاع منذ 12 شهرا.

ونفذ تجار السيارات في الصين، الشهر الماضي خصومات على مبيعات المركبات داخل السوق المحلية، قبيل تنفيذ قواعد جديدة مرتبطة بالانبعاثات.

وأفادت رابطة السيارات في الصين، الإثنين، إن عدد المركبات المباعة في يونيو/ حزيران الماضي، بلغ 1.8 مليون مركبة.

والشهر الماضي، تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 16.4 بالمئة خلال مايو/ أيار 2019، مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

ودفعت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، منذ مارس/ آذار 2018، إضافة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلى تراجع مبيعات المركبات في السوق الصينية.

الأناضول