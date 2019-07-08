ليبيا- أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ” مايا كوسيانيتش ” أن عناصر خفر السواحل الليبي هي المعنية بعمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية للبلاد.

كوسيانيتش نوّهت وفقاً لما نقلته وكالة”آكي”الإيطالية إلى أن الإتحاد الأوروبي يبذل كافة الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة المهاجرين ،قائلةً :”هدفنا وأولويتنا هو انقاذ حياة الناس ولكننا لا نملك حق الدخول الى المياه الإقليمية الليبية”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتأهيل وتدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا من أجل مساعدتهم على القيام بمهامهم بالشكل الأمثل خاصة لجهة احترام حقوق الانسان”.

وشددت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسية الخارجية على أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الأطراف الإقليمية والأمم المتحدة من أجل البحث عن حل سلمي للصراع الليبي ، وذلك على حد تعبيرها .