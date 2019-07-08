مصر – بعد أن شوق الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعيه بإعلانه التعاقد مع بطلة نسائية جديدة لمشاركته في بطولة فيلمه الجديد “لص بغداد” عاد مرة أخرة ليعلن عن تعاقد النجمة أمينة خليل على بطولة الفيلم ومن المقرر أن تبدأ تصوير أول مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

ونشر إمام عبر صفحته الشخصية على تطبيق “إنستغرام” صورة لأمينة وعلق عليها قائلا: “ممثلة جامدة.. في دور مفاجأة.. في فيلم مختلف”.

“لص بغداد” بطولة “محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن”، وجار ترشيح باقي الأبطال، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن إمام شارك في السباق الرمضاني الأخير بمسلسل “هوجان”، الذي حقق نجاحاً ملحوظًا ونسبة مشاهدات جيدة، وكان اَخر أعماله في السينما فيلم “ليلة هنا وسرور” وشاركته البطولة الفنانة ياسمين صبري، وحقق من خلاله ردود فعل إيجابية.

وسائل اعلام مصرية