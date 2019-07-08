الهند – أفادت الشرطة الهندية بمقتل 29 شخصا على الأقل فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط حافلة ركاب في قناة قرب مدينة أنغرا شمال البلاد.

وأوضحت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية عبر “تويتر” أن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهي، وأن الحادث وقع على طريق يامونا السريع للسيارات.

وذكرت الشرطة أن حافلة الركاب سقطت في قناة من ارتفاع 4.5 متر، وأن الحادث تسبب فيه السائق الذي غلبه النوم في الطريق، لافتة إلى أنه “تم حتى الآن إنقاذ 20 راكبا، وأعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة”.

وأفادت وسائل الإعلام استنادا إلى الشرطة، بأن السيارة كانت تقل 46 شخصا وأنه تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام هندية