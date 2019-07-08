مكاسب في 6 بورصات عربية مع انطلاق مارثون النتائج النصفية

مكاسب في 6 بورصات عربية مع انطلاق مارثون النتائج النصفية

أبوظبي – ارتفعت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الإثنين، معززه بارتفاع أسواق النفط العالمية وانطلاق مارثون إفصاحات الشركات المدرجة، عن نتائجها النصفية في بعض الأسواق ما عزز معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة (13:22 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.4 بالمئة أو 26 سنتاً إلى 64.49 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” أغسطس/ آب بنسبة 0.4 بالمئة أو 23 سنتا إلى 57.74 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.29 بالمئة إلى 2656 نقطة، مع صعود أسهم مثل “إعمار العقارية” بنسبة 2.47 بالمئة و”داماك” بنسبة 1.46 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.15 بالمئة لتغلق عند 5010 نقطة، بدعم رئيسي من مكاسب أسهم العقار والطاقة والبنوك بنحو 0.52 بالمئة و0.15 بالمئة و0.04 بالمئة على التوالي.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.22 بالمئة ليغلق عند 14043 نقطة، بدعم رئيس من مشتريات المؤسسات المحلية رغم ضغوط مبيعات الأفراد بجميع فئاتهم.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.16 بالمئة إلى 6633 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس بنحو 0.26 بالمئة إلى 4804 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمئة ليقفل عند 6017 نقطة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.18 بالمئة إلى 8827 نقطة، مع ارتفاع الأسهم القيادية في قطاع البتروكيماويات والمصارف.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.16 بالمئة إلى 3822 نقطة، مدفوعة بمكاسب أسهم “عمان للاستثمارات” بنسبة 2.3 بالمئة و”صحار الدولي” بنحو 1.89 بالمئة و”جلفار للهندسة” بنسبة 1.27 بالمئة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.28 بالمئة إلى 1532 نقطة، مع تراجع أسهم “المصرف الخليجي التجاري” بنسبة 1.6 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنحو 0.83 بالمئة.

وتراجعت بورصة الأردن بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1878 نقطة، مع هبوط أسهم “آفاق للطاقة” بنسبة 0.69 بالمئة و”جوبترول” بنحو 0.32 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.16 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.29 بالمئة إلى 2656 نقطة.

مصر: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 14043 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 6017 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 8827 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 3822 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 5010 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

البحرين: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 1532 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 1878 نقطة.