العراق – تعاني المناطق الغربية من محافظة نينوى شمالي العراق، ولاسيما قضاء البعاج قرب الحدود مع سوريا، من تصاعد غير مسبوق لهجمات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وهو ما يعيد إلى الأذهان الوضع قبل 10 يونيو/ حزيران 2014، عندما احتل “داعش” مدينة الموصل، مركز نينوى، ثم ثلث مساحة العراق، انطلاقًا من صحراء نينوى.

فقبل ذلك التاريخ، اتخذ “داعش” من مناطق الجزيرة بمحافظتي نينوى والأنبار مقرات لعناصره، وافتتح فيها معسكرات عديدة، وهاجم منها القوات والمدن العراقية؛ ما أسفر لاحقًا عن سيطرته على الموصل والأنبار وصلاح الدين.

وغالبية سكان قضاء البعاج (170 كم جنوب غرب الموصل) هم من العرب السُنة، ويحده من الشمال جبل سنجار، ومن الشرق قضاء الحضر، ومن الغرب الحدود السورية، ومن الجنوب مناطق الجزيرة الممتدة إلى الأنبار وصلاح الدين.

وشهد البعاج، أكبر قضاء عراقي من حيث المساحة، مؤخرًا هجمات متعاقبة لمسلحي “داعش” استهدفت قرى عديدة.

وشن التنظيم، أواخر يونيو/ حزيران الماضي، هجومين على قرية الخزرجية؛ ما أسقط أربعة قتلى، بينهم ثلاث نساء، إضافة إلى خمسة جرحى، من سكان القرية المنتمين إلى عشيرة شمر العربية.

وتخالف هجمات “داعش” إعلان وزارة الدفاع العراقية المتكرر أن قواتها تسيطر على الأوضاع في مناطق الجزيرة والبادية والشريط الحدودي مع سوريا.

وفي ظل مخاوف متصاعدة من عودة “داعش”، الذي أعلنت بغداد الانتصار عليه أواخر 2017، أطلقت الحكومة العراقية عملية عسكرية، امس الأحد؛ لتطهير مناطق تقع بين محافظات شمال وغربي العراق حتى الحدود مع سوريا.

عضو مجلس محافظة نينوى عن قضاء البعاج، خلف الحديدي، وصف ما يحدث في القضاء بأنه تناوب على مسك الأرض بين القوات الأمنية و”داعش”.

وشبه الحديدي، في تصريح للأناضول، الفترة الراهنة بالفترة التي سبقت احتلال “داعش” لمدن عراقية، من حيث تحركات التنظيم، وتنامي قدراته.

وتابع: “هناك تصاعد واضح في هجمات داعش كما في الفترة التي سبقت سيطرة التنظيم على الموصل”.

وأوضح أن “الإرهابيين يتواجدون في المناطق الصحراوية، وهي بمثابة الملاذ الآمن لهم حاليًا”.

وأردف: “مسلحو داعش يفرضون سيطرتهم على قضاء البعاج في الليل، بينما تسيطر القوات الأمنية عليه في النهار”.

وشدد على ضرورة “تدارك هذا الخطر الحقيقي، الذي يهدد مناطق غربي نينوى، ويمكن أن ينتقل إلى الموصل”.

النائب عن نينوى، أحمد مدلول الجربا، وهو ينحدر من قضاء البعاج، حذر من تنامي خطر “داعش” في مناطق غرب الموصل.

الجربا قال للأناضول إن “داعش يهدد بشكل كبير مناطق غربي نينوى، وخاصة مناطق جنوب البعاج باتجاه الحدود السورية، وجنوب ناحية تل عبطة وقضاء الحضر”.

وعزا تدهور الوضع الأمني إلى عدم كفاية القوات الأمنية الدائمة في تلك المناطق، وعدم عودة النازحين من أهالي تلك القرى والمناطق، منذ أن نزحوا عنها خلال عمليات استعادة القضاء من “داعش”، في يونيو/ حزيران 2017.

وحذر الجربا من أن أمن الموصل والعراق عامة في خطر، إذا لم تعالج الحكومة الاتحادية بشكل دائم نقاط الخلل في الملف الأمني بمناطق غربي نينوى.

وبالأساس، تنتشر في قضاء البعاج ألوية من الجيش تابعة للفرقة عشرين، التي تسلمت الملف الأمني في القضاء، بعد انسحاب قوات الحشد الشعبي منها، قبل ثلاثة أشهر.

كما تنتشر مجموعات صغيرة من الحشود العشائرية السُنية، وهي لا تمتلك تسليحًا ولا تجهيزًا ثقيلًا، على عكس فصائل الحشد الشعبي (شيعية).

المخاوف ذاتها أكدها النائب عن نينوى، عبد الرحيم الشمري، واتهم السلطات الاتحادية بإهمال مناطق الجزيرة (المناطق الغربية) في نينوى لفترة طويلة.

وأضاف الشمري للأناضول أن ذلك الإهمال أدى إلى زيادة نفوذ “داعش”، وخاصة في عمق الجزيرة الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وصولًا إلى الحدود السورية.

وشدد على أن المناطق الحدودية بين العراق وسوريا خالية من قوات حرس الحدود العراقية، وقوات الجيش المنتشرة هناك بشكل دائم غير قادرة على ضبط الأمن لوحدها.

ورأى أن “الحل الوحيد لتأمين الشريط الحدودي ومناطق الجزيرة هو من خلال دعم الحشود العشائرية، التي ينتمي مقاتلوها لتلك المناطق والقرى”.

وتحت عنوان “عودة داعش الثانية: تقييم تمرد داعش المقبل”، حذر تقرير أعده معهد دراسات الحرب (ISW)، وهو مؤسسة أبحاث غير حكومية مقرها واشنطن، قبل أيام، من أن التنظيم يستعد للعودة، وعلى نحو أشد خطورة، رغم خسارته للأراضي التي أعلن عليها إقامة ما تُسمى “دولة الخلافة” في الجارتين سوريا والعراق.

لمعالجة الوضع الراهن، أعلنت وزارة الدفاع العراقية انطلاق عملية “إرادة النصر”، صباح الأحد؛ لتطهير مناطق تقع بين محافظات شمال وغربي العراق، وصولاً إلى الحدود مع سوريا.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة (تابعة للوزارة)، في بيان، ببدء عمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية-السورية”

وأضافت أن قطعات كبيرة من كل من الجيش والحشد الشعبي، تشارك في العملية، وكذلك الحشد العشائري.

وأضافت أن العملية تستمر عدة أيام، وتتم بدعم جوي من طيران الجيش والتحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

الأناضول