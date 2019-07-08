وأوضح مدير الشبكة الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت، عبدالله العنزي، أنه في تمام الساعة العاشرة، من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال قوته تبلغ 5.9 على مقياس ريختر، منطقة غرب ايران بعمق يبلغ 10 كيلو متر، وعلى بعد 265 كيلومترا من الكويت.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا وقع على بعد 84 كيلومترا شرقي مدينة الأهواز في إيران، يوم الاثنين.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا من جراء الزلزال الذي ضرب إيران، وفق ما نقلت رويترز.