ليبيا – قالت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إن زيارة أعضاء البعثة إلى ليبيا تدعم النسيج الاجتماعي وهدفها لم شمل الليبيين.

ويليامز أكدت في تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية” أمس الأحد أن لقائها عدداً من أعضاء مجلس النواب بمدينة طبرق كان مهما وتضمن تبادلا للآراء وبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وعلقت ويليامز على تكرار هذه الزيارات من قِبل موظفي البعثة بأن ذلك من شأنه دعم السلطات المحلية ودورها في توحيد النسيج الاجتماعي لليبيا.

ولفتت ويليامز إلى دور مجلس النواب في فض النزاع القائم في المنطقة الغربية وحل الأزمة السياسية في البلاد، ووصفته بـ”الدور الكبير”،قائلةً:” إنها تجري جولة لمدة 8 أيام مع زملائها بالبعثة للمنطقة الشرقية بعد افتتاح المكتب الأممي بمدينة بنغازي مؤخراً “.

وأوضحت أنها زارت مدن درنة وشحات والبيضاء وطبرق لتعزيز وجود البعثة في هذه المنطقة المهمة ولمّ الشمل بين الليبيين، مؤكدةً “نحن هنا لنسمع ونتعلم”.

نائبة المبعوث الأممي إختتمت حديثها بالقول: “تعلمت كثيراً في زيارتي إلى المنطقة الشرقية واستمعت لاحتياجات البلديات الأساسية”، مشيرة إلى أن البعثة أدركت أن لديها مهاماً كثيرة وترجو حلها مع الزملاء في المنظمات الدولية المختلفة.