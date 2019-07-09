مصر – نشر الفنان أحمد عز على صفحة يديرها بعض معجبيه تحذيراً بأنه لا يملك أي حساب على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فايسبوك أو تويتر أو إنستغرام.

ودعا جمهوره والمتابعين بل والصحافيين ألا يتناولوا أي أخبار تخصه من صفحات على مواقع التواصل تحمل اسمه لأنه لا يملك أياً منها.

ويعيش عز أسعد أيامه بعد أن حقق فيلمه “الممر” نجاحاً كبيراً على مستوى النقاد والجمهور، وحقق إيرادات تفوقت على ما حققه فيلم تامر حسني “البدلة”، الذي حقق أعلى إيرادات في السينما المصرية منذ بدايتها ليتفوق عليه “الممر” بمراحل كبيرة.

وشارك عز في بطولة فيلم “الممر” عدد كبير من النجوم منهم أحمد رزق وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني وغيرهم من النجوم.

وسائل اعلام مصرية