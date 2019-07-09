وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتاً أو 0.2 % إلى 63.97 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام 12 سنتاً، الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.4% إلى 57.46 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت 15 سنتاً في الجلسة السابقة.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء التوترات بشأن الطلب في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تتجه إلى عامها الثاني، مما يضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي، ويؤثر على الطلب على النفط. والولايات المتحدة والصين هما أكبر مستهلكين للنفط في العالم.