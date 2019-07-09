اليونان – أدى أعضاء حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، القسم الدستوري.

وجرى أداء اليمين الدستوري في القصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية أثينا، وسط مراسم دينية بإدارة رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس.

وحضر مراسم اليمين الدستوري، رئيس البلاد بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأمس أدى زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القسم بمراسم دينية، لتوليه منصب رئيس الوزراء، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة المبكرة.

وتتكون الحكومة الجديدة من نائب رئيس الوزراء، ومتحدث باسم الحكومة، إضافة إلى 17 وزيرا و29 نائبا لهم.

وفي الحكومة الجديدة، تولى نيكوس دندياس وزارة الخارجية، ونيكوس باناجيوتوبولوس وزارة الدفاع، وخريستوس ستيكوراس وزارة المالية.

الأناضول