ارتفاع عجز ميزان تجارة تونس 20 بالمئة في النصف الأول

ارتفاع عجز ميزان تجارة تونس 20 بالمئة في النصف الأول

تونس – صعد عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، في النصف الأول 2019.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، الإثنين، إن عجز الميزان التجاري ارتفع إلى 9.780 مليارات دينار (3.38 مليارات دولار) في النصف الأول الماضي.

وفي الفترة المقابلة من 2018، بلغ عجز ميزان تجارة البلاد 8.164 مليارات دينار (2.82 مليار دولار).

وزادت الصادرات التونسية على أساس سنوي بنسبة 12.5 بالمئة إلى 22.904 مليار دينار (7.92 مليارات دولار).

بينما ارتفعت الواردات بنسبة 14.6 بالمئة إلى 32.684 مليار دينار (11.31 مليار دولار).

وبلغ العجز التجاري لتونس مع الصين مليار دولار في النصف الأول 2019، وإيطاليا 554 مليون دولار والجزائر 516 مليون دولار وتركيا 455 مليون دولار.

فيما حقق الميزان التجاري التونسي، فائضا مع فرنسا بقيمة 788 مليون دولار، وليبيا 226 مليون دولار، والمغرب 91.3 مليون دولار.

(الدولار = 2.88 دينار تونسي)