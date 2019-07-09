الأردن – انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، أعمال المؤتمر السادس لـ”منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية”، فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا، بمشاركة تركية.

ورعى عمدة عمان، يوسف الشواربة، انطلاق فعاليات المؤتمر، بحضور أمين عام المنظمة محمد دومان، وعدد من رؤساء البلديات ومجالس الإدارات المحلية وممثلي المنظمات الإقليمية، إلى جانب سفير أنقرة لدى المملكة مراد قره غوز.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر الشواربة عن أمله بأن تتيح نتائج ومخرجات المؤتمر فرصا للتقدم والتطوّر لجميع المشاركين، عبر طرح قضايا دقيقة أبرزها موضوعات البيانات الضخمة، وإدارة الهجرة من قبل المدن والإدارات المحلية، والتنقل الحضري.

فيما اعتبر أدومان، في كلمة له، أن “الهدف من عقد المؤتمر هو تقييم التجارب السابقة، والخطة التي ستتبعها في السنوات الثلاث القادمة”.

وتناول رئيس بلدية مرسين الكبرى بتركيا، وهاب ستشار، أهمية المؤتمر في عرض تجارب المدن الأعضاء، بينها تجربة مدينة مرسين في التعامل مع المشكلات التي تواجه المدن، أبرزها الهجرة واللجوء الإنساني من سوريا وغيرها من البلدان.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ليومين، أمناء ورؤساء بلديات من تركيا ولبنان وفلسطين والمغرب ومنظمات دولية شركاء، إضافة إلى الدولة المستضيفة، الأردن.

و”المدن المتحدة والإدارات المحلية”، هي منظمة عالمية بدأت نشاطها منذ عام 2004 من مقرها الرئيسي في مدينة برشلونة الإسبانية، ومن فروعها الإقليمية في أنحاء العالم، وتكرس جهودها لتعزيز قيم وأهداف ومصالح المدن والإدارات المحلية في جميع أنحاء العالم.

الأناضول