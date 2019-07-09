ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات المجالس البلدية في كافة البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي واللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات.

الثني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة مع المجتمعين الخطة الموضوعة من قبل اللجنة والإجراءات الكفيلة لتسسير هذا الاستحقاق الانتخابي على الوجه الأمثل، مؤكداً ضرورة التداول السلمي على السلطة والحفاظ على المسار الديمقراطي.



وفي وقت لاحق أعلن الثني خلال مؤتمر صحفي عن البدء بانتخاب المجالس البلدية التابعة للحكومة المؤقتة بإشراف اللجنة المركزية العليا للانتخابات البلدية، مشدداً على إنتهاء كل التجهيزات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

كما طالب أبناء الشعب الليبي الإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية واختيار أفضل المرشحين لتسيير أمورهم المعيشية، لافتاً إلى أنه منذ اليوم وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ستتم العملية الانتخابية.



ومن جانبه شدد وزير الحكم المحلي على أنه لن نعترف بانتخابات ماتسمى بحكومة الوفاق التي حدثت المدة الماضية، أما رئيس لجنة الانتخابات قال إنه سيتم خلال تسعين يوم انتخاب أول بلدية.