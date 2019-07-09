العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق الصفحة الثالثة من عمليات “إرادة النصر” بإشراف قيادة العمليات المشتركة، بعد انتهاء الصفحتين الأولى والثانية منها.

وذكرت الخلية في بيان صحفي أن “القطعات ضمن قاطع عمليات صلاح الدين شرعت في عملية عسكرية جديدة من خمسة محاور، اشترك فيها الألوية (6، 25، 24) من الحشد الشعبي والفوجين التكتيكي وسوات من مديرية شرطة صلاح الدين”.

وأضاف أن “القوات الأمنية عثرت ضمن قاطع فوج سوات على معمل تفخيخ يحتوي 11 عبوة ضد الدروع و4 صمامات هاون عيار 120 ملم و5 كيلو غرام من الكرات الحديدية مختلفة الأنواع، وقد تم تفجيرها تحت السيطرة دون حوادث تذكر”.

وأشار إلى أن “قيادة عمليات نينوى، باشرت قطعات فرقة المشاة العشرين والحشدين الشعبي والعشائري بالصفحة الثالثة أيضا من عملية إرادة النصر لتطهير صحراء الجزيرة من ثلاثة محاور، حيث اشترك في هذه العملية ضمن هذا القاطع اللواءين 60 و43 وقوات الحشد الشعبي”.

وتابع أن “طيران الجيش تمكن ضمن محورعمليات نينوى من قتل 4 إرهابيين وتدمير حفارة وعجلة وحرق خيمة”.

المصدر: RT