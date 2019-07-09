ألمانيا – كثف بايرن ميونخ تحركاته في سوق الانتقالات، من أجل تعزيز قوة الفريق الدفاعية بعناصر جديدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن النادي البافاري أبدى اهتماما بضم بينيامين هينريش، ظهير موناكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت الصحيفة بأن البايرن عازم على التقدم بعرض يبلغ 25 مليون يورو، للحصول على خدمات الظهير الألماني.

رغم ذلك، فإن النادي الفرنسي لن يفرط في خدمات مدافعه الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، بمقابل أقل من 35 مليون يورو.

ولعب هينريش بصفة أساسية مع موناكو في النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن تقل مشاركاته في النصف الثاني، ليظهر في 22 مباراة بالدوري الفرنسي، بالإضافة لـ4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن هنريش انضم إلى صفوف موناكو الصيف الماضي، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل 20 مليون يورو، ليوقع على عقد لمدة 5 سنوات.

المصدر : كووورة