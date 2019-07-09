إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة ينتظر الحصول على موافقة مانشستر يونايتد، لحسم إحدى الصفقات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة حول أنظاره إلى السويدي فيكتور لينديلوف، مدافع مانشستر يونايتد، بعد الفشل في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة تفاوض مع إدارة الشياطين الحمر أكثر من مرة بشأن المدافع السويدي، ولكن الرد كان دائمًا “لينديلوف ليس للبيع”.

وأوضحت أن إدارة اليونايتد ترى أن اللاعب أحد الأعمدة الأساسية في مشروع النادي تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير خلال الموسم المقبل.

وبعيدًا عن رفض اليونايتد خلال المفاوضات الأولية، فإن برشلونة ينتظر الحصول على موافقة إدارة الشياطين الحمر، لعقد جلسة والتحدث مجددًا بشأن صفقة لينديلوف.

المصدر : كووورة