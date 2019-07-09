ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة عن عوددة ضخ المياة إلى مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى ، شاكراً كل من ساهم في انهاء الازمة والعمل معهم على عودة الضخ وأن المياه ستبدأ في الوصول يوم غد الاربعاء .

هذا وقد أعلن جهاز النهر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء توقف ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي أمس الاثنين مما سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

جهاز النهر الصناعي أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن ضخ المياه توقف بسبب دخول مجموعة مسلحة لمحطة تغذية الكهرباء النهر رقم 1 الرئيسية وإجبار فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة والمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي النأي عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الامداد المائي لكافة المواطنين،مطالباً الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الامداد المائي.