روسيا – تباطأ معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 4.7 بالمئة في يونيو/ حزيران 2019 مقابل 5.1 بالمئة في الشهر السابق له، وفقا لـ بيانات هيئة الإحصاء الروسية “روستات” (حكومية).

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، قد توقعت تباطؤ التضخم السنوي إلى ما بين 4.6-4.7 في يونيو/ حزيران، وفق هيئة الإحصاء الروسية في بيان اليوم.

وتتوقع الحكومة الروسية أن يسجل معدل التضخم 4.3 بالمئة في 2019.

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الروسي توقعاته لمعدل التضخم في 2019 إلى 4.2–4.7 بالمئة من 4.7-5.2 بالمئة.

وفي منتصف الشهر الماضي، قرر البنك المركزي الروسي، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2018، بمقدار 0.25 بالمئة إلى 7.5 بالمئة، في ظل تباطؤ التضخم السنوي.

ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل التضخم إلى 4 بالمئة في مطلع 2020، بفضل عدة عوامل منها ضعف تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة والارتفاع الطفيف مؤخرا للعملة المحلية (الروبل) واستقرار أسعار الوقود المحلية.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 5.2 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 5.25 بالمئة في الشهر السابق له.

الأناضول