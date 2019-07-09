ألمانيا – أظهرت بيانات اقتصادية أن إجمالي ثروات أغنياء العالم قد انخفض خلال العام الماضي مقارنة بـ2017 بنحو 3% متراجعا إلى 68.1 تريليون دولار.

وخلصت دراسة أجرتها شركة “كابجيميني” للخدمات الاستشارية، إلى أن هذا التراجع ناجم عن الخسائر التي منيت بها أسواق الأسهم العام الماضي، وأن هذا كان أول تراجع لإجمالي ثروات الأثرياء منذ 2008.

وكشفت الدراسة، أن نادي مليونيريي الدولار في ألمانيا سجل تراجع عدد أعضائه، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة قابلة للاستثمار قيمتها أكثر من مليون دولار بواقع 1.1%، ليصبح عدد هؤلاء في ألمانيا، 1.35 مليون مليونير.

وفسر معدو الدراسة هذا التراجع في عدد المليونيريين بعدة عوامل، بينها النزاعات التجارية الدولية، وصعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الألماني، فإن الكساد الذي عانته سوق الأسهم أواخر عام 2018 كان له أثره، حيث انخفضت الثروة المالية للأسر في ألمانيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

المصدر: وكالات