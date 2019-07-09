مصر – نشر الفنان أحمد فلوكس، على حسابه بإنستغرام فيديو لقصيدة “إنسان” والتي تتحدث عن مقابلة الناس في الحياة ويجب أن يحسن كل إنسان اختيار من يستمر معهم.

وكتب فلوكس معلقاً على الفيديو: “هاتقابل ناس كتير في حياتك بس إنسان واحد بس هو النعمة الحقيقية، خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمة هيكون نعمة لو عرفته سنين، ولو الدنيا واخداك مش هتعرفه غير بعد كتير فحافظ عليه علشان فعلاً هو ده اللي يستاهل، لأنه فعلا إنسان والوحيد اللي يستاهل”.

وتابع: “ممكن تعرف حد سنين وتكون فاهم إن هو ده الإنسان، لكن في ميعاد محدد من ربنا هتلاقي ربنا فعلاً بعتلك الإنسان اللي يستاهل إنك تعرفه ويكشفلك إنك مكنتش تعرف يعني أيه إنسان أصلاً، ربنا يحمي قلوبكم بقلوب طاهرة وتشوفوا اللي حواليكم صح علشان ماتندموش”.

وتلقى فلوكس تعقيات كثيرة تتساءل عن المقصود من كلامه هذا وهل يقصد زوجته الفنانة هنا شيحة خاصة أن الاثنين توقفا عن الظهور معاً في المناسبات كما توقفا عن نشر صور بعضهما على حساباتهما.

يذكر أن فلوكس شارك في فيلم “الممر”، والذي تدور أحداثه حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال المرحلة الزمنية من حرب 1967 وحرب الاستنزاف.

وسائل اعلام مصرية