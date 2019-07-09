إيطاليا – أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، يحاول إغلاق صفقة انضمام الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، لضمه لصفوف البيانكونيري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، أن الثنائي إيكاردي ورادجا ناينجولان، خارج صفوف الفريق للموسم الجديد، ومتاح في سوق الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، أن أندريا أنييلي، رئيس السيدة العجوز، قام برحلة مساء الأحد الماضي، إلى جزيرة إيبيزا، لمقابلة جابرييل جيوفريدا، وكيل الأعمال، والذي كان وسيطًا في نقل كريستوف بيونتيك من جنوى إلى ميلان.

وأضافت أن جيوفريدا يُعتقد أنه سيكون الوسيط في المفاوضات بين يوفنتوس وإنتر ميلان، تمهيدًا لرحيل إيكاردي.

وختمت بأن واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، قامت بتلميح جديد، بعدما قامت بمتابعة الحساب الرسمي لجيوفريدا، بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

المصدر : كووورة