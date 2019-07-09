إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد، رحيل حارسه الثالث لوكا زيدان، على سبيل الإعارة إلى صفوف راسينغ سانتاندير فريق دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الملكي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “توصل ريال مدريد مع راسينغ سانتاندير لاتفاق بإعارة الحارس لوكا زيدان خلال الموسم المقبل، وحتى 30 يونيو 2020”.

وتحدثت عدة تقارير مؤخرا عن وجود أزمة بين زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وإدارة النادي الملكي، وكان “زيزو” يرغب بأن يكون نجله الحارس الثاني خلف كورتوا، مع الرحيل المحتمل لكيلور نافاس.

المصدر: وكالات