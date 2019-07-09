كوريا ج – كشفت شركة سامسونغ النقاب عن الجيل الجديد من تلفزيون Flip المزود بشاشة لمسية، لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات التعليمية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد عبارة عن شاشة لمسية قياس 55 بوصة وتعمل بتقنية الوضوح الفائق UHD.

وأشارت الشركة إلى تطوير قلم الإدخال المرفق مع التلفزيون، دون أن يكون من الأقلامالنشطة، ما يسمح باستعمال أقلام العلامات الأخرى، بلا مشاكل.

وفي “وضع الفرشاة” يمكن للشاشة التعرف على 1024 مستوى ضغط مختلف، للرسم على الشاشة بصورة أفضل من الموديل السابق، ومن خلال البرنامج الجديد يمكن للمستخدم قص الصور بسهولة وإدراجها في الملاحظات.

وتتيح وظيفة مشاركة الشاشة Screen-Share، نقل الصورة على شاشات أكبر لاسلكياً، أو عبر منفذ HDMI، ما يناسب الاستعمال في القاعات الكبيرة وفي الجامعات.

ويتوفر الجهاز الجديد بشاشة قياس 55 و65 بوصة، ولم تفصح الشركة عن موعد طرح الجهاز الجديد في الأسواق أو عن أسعاره.

وكالات