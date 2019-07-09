روسيا – نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو البريطاني صباح اليوم مهمة استطلاعية قرب السواحل الروسية على البحر الأسود.

وأفاد موقع Plane Radar المتخصص في متابعة حركة الطيران، بأن طائرة تجسس إلكتروني بريطانية من طراز Bombardier Global Express Sentinel R.1 وتحمل رقم ZJ694، قد نفذت تحليقا دائريا في الساعة السادسة و25 دقيقة قرب منطقة نوفوروسييسك على بعد حوالي 61 كيلومترا عن الشاطئ.

وحسب الموقع، فإن الطائرة حلقت في الساعة 7:50 قرب سواحل البحر الأسود الروسية، مقتربة منها في منطقة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم لمسافة حوالي 100 كيلومتر، ثم عادت إلى مطار التمركز.

يذكر أن طائرات مسيرة أجنبية وطائرات تجسس، بما فيها الأمريكية، كثّفت تواجدها قرب الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، حيث تم رصدها في منطقتي البحر الأسود وكالينينغراد، إضافة إلى محيط القاعدتين الروسيتين في سوريا.

ويرفض البنتاغون وقف العمليات التجسسية قرب الحدود الروسية رغم مطالب وزارة الدفاع الروسية المتكررة بهذا الشأن.

المصدر: “نوفوستي”