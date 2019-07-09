ليبيا – أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عقيلة الجمل بأن مطار بني وليد يستعمل للعمل الانساني فقط وينقل من خلاله جرحى وجثامين أفراد القوات المسلحة ، كما يستخدم لجلب الادوية وغيره.

الجمل نفى في تصريح لقناة ليبيا روحها الوطن اليوم الثلاثاء تابعته المرصد الاشاعات التي المتداولة حول أن المطار يٌستخدم لجلب أسلحة وذخائر ، مؤكداً بأن ما وصفها بـ”التصريحات المغرضة” لأسامة جويلي لن تثنيهم عن استمرارهم في عملهم الانساني ، وأن مبدأ إنقاذ الليبيين ومساعدتهم أمر اتخذته بني وليد على عاتقها وستستمر فيه .

وأضاف :” من غير المعقول أن يأتي إلينا جريح ولا نقدم له يد المساعدة لأننا خفنا من تهديدات جويلي ، هذا عيب وورفلة لن يثنيها تهديد الجويلي ولا غيره عن تقديم يد المساعدة “.

وأشار رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى قطع حكومة الوفاق إمدادات الوقود عن بن وليد التي يقطنها 150 ألف شخص ، مبيناً بأنه ومنذ 10 أيام لم يدخل الوقود إلى المدينة وأن قطعه أيضاً لن يثنيهم عن العمل الانساني.

وبخصوص موقف المدينة من معركة طرابلس أكد الجمل بأن المجلس الإجتماعي أخذ مدينة بني وليد إلى الحياد والإبتعاد عن المعارك ، مؤكداً على أنها ستكون في جبهات السلام والوئام أو اطلاق مبادرة لانهاء الصراع الليبي.

واختتم رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة تصريحاته موجها حديثه لاسامة جويلي قائلاً :” اسامة جويلي يعرف من هي بني وليد ومدى امكانياتها وقدراتها للوقوف في وجه هذه التصرفات ، ونرجوا من اخوتنا في الزنتان وعقلائها أن يثنوه عن أفعاله وأقواله لكي تكون مدينتهم معول بناء في ليبيا ولا تكون معول هدم كما يفعل ابنهم الجويلي وأرجوا أن يكونوا على قدر المسؤولية مع هذا الرجل”.

وفي سياق متصل من خلال تصريح لـ المرصد ، أكد الشيخ الجمل إستمرارهم في تشغيل المطار وبأنهم لن يلتفتوا لتهديدات جويلي مؤكداً بأن مصراتة هي من تتحكم في طرابلس الآن وهي مصدر هذا القرار ضد بن وليد وبأن جويلي مجرد واجهة له لرفع الحرج عنهم بدليل عدم صدوره من المنطقة الوسطى التي يترأسها محمد الحداد في مصراتة والتي تقع مدينة بن وليد في نطاقها .

ونفى الجمل في في ذات الوقت إصدارهم أي بيان ضد البيان الصادر يوم أمس عن عارف النايض رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة حول هذه التهديدات وإعتباره بأن تنفيذها سيأتي بعواقب وخيمة لن يعلم ” جويلي وعصاباته ” حجمها وفقاً لنص بيانه.

وأكد الجمل أن البيان المتداول على الإنترنت ضد النايض والمنسوب لهم كمجلس إجتماعي هو بيان مزور مؤكداً بأن الأخير هو أحد أبناء قبيلة ورفلة ويرفض الإعتداء عليها وعلى مدينته أو ترويعها بهذه الهمجية التي يلوح بها جويلي .