ليبيا – قال المتحدث باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو إن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري خارج عن الشرعية وشخص غير عاقل، مشيراً إلى أن الشرعية أحقيتها لهم كونهم يتمتعون بالقوة والوضوح حسب زعمه.

قنونو أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللواء المسماري لا يعي ما يقوله، مضيفاً :” أنه لا يعني مصطلح هوائيات وما تعنيه يتشدق على الدول والحكومات سواء الدولية أو الداخلية وهو ليس بالأمر السهل لأن كل دولة لها قداستها وكرامتها ووجودها في الأمم المتحدة أما قوات الوفاق فكل ما لديها مثبت وموثق ومهني وقانوني”.

وتحفظ قنونو الكشف عن إجمالي عدد الطلعات التي نفذها طيران الكلية الجوية مصراتة لقصف تمركزات من وصفهم بـ “قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) جنوب العاصمة، مرجعاً ذلك إلى أنها معلومات سرية لن يتم الإعلان عنها بالتفصيل إلا في نهاية العملية حينما يتم تنفيذ جميع أوامر فائز السراج وتحرير جميع المدن الليبية ممن أسماهم بـ” الخارجين عن الشرعية”.

وشدد على أن طيران الكلية الجوية مصراتة التابع لحكومة الوفاق يعمل على قدم وساق لتنفيذ الطلعات القتالية والاستطلاعية حسب ما يطلب منهم ليلاً ونهاراً، لافتاً إلى أنهم يعملون بقمة العطاء والقانونية والمهنية التي يعمل بها في كافة الدول التابعة للأمم المتحدة والجيوش العريقة.

قنونو أفاد بعدم تعاملهم إلا مع المواقع العسكرية التي يتم إستهدافها منذ بداية عملية “بركان الغضب” لغاية هذة الساعة دون أن يشير إلى منازل المدنيين التى قصفوها بمناطق قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وترهونة وغريان ، مبيناً أن رصدهم الاستطلاعي والإلكتروني يوفر لهم كل المعلومات التفصيلية في كافة المدن التي تتمركز بها من وصفهم بـ” المليشيات الخارجة عن القانون” في المدارس والمستوصفات ومراكز البريد والتجمعات السكانية لكن لم يتم التعامل معها لأن جميع الأهداف تم تحديدها حسب القوانين المعمول بها حسب زعمه.