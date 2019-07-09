مصر – نجح منتخب تونس في التغلب على نظيره الغاني، والتأهل لدور ربع النهائي بعد فوزه بمباراة اليوم ضمن أخر مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بنتيجة 6-5.

وسجل الهدف رامي البدوي بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 91، بعد ركلة حرة مباشرة للمنتخب الغاني في وسط ملعب تونس نفذ بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها رامي البدوي برأسية سيئة للغاية وضعت الكرة داخل شباك الحارس معز حسن.

وسجلت تونس 5 ركلات ترجيحية مقابل 4 لمنتخب غانا.