ألمانيا – يعد فصل الصيف موسم الإجازات والعطلات ‫الشاطئية التي تسودها أجواء الانطلاق والمرح، غير أنه لا يخلو من ‫المخاطر الصحية التي قد تهدد الحياة، حيث يتسبب التعرض المفرط لأشعة ‫الشمس في الإصابة بضربة شمس أو حروق شمسية أو إجهاد حراري أو ضربة ‫حرارية.

‫وأوضح المكتب الاتحادي للبيئة في ألمانيا أن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف تمثل ‫خطورة كبيرة على كبار السن والرضع والأطفال الصغار بشكل خاص. وأضاف ‫المكتب الألماني أن الحرارة الشديدة تنطوي على المخاطر التالية:

1- حروق شمسية:

تعد الحروق الشمسية من أبرز مخاطر التعرض المفرط لأشعة ‫الشمس، وهي تستلزم الذهاب للطبيب إذا كانت مصحوبة ببثور على سطح الجلد ‫أو ألم شديد أو حمى. كما أن الحروق الشمسية لدى الأطفال الذين تقل ‫أعمارهم عن عام، تستلزم الذهاب للطبيب. ‫ولتخفيف الآثار الناجمة عن الحروق الشمسية، ينبغي تبريد مواضع الحروق ‫بواسطة جل خال من العطور أو لوشن أو كمادات رطبة أو بوضعه تحت ماء جار. ‫ولا يجوز وضع الثلج على الجلد مباشرة كي لا يتعرض لضرر. وعلى ‫الرغم من أن الوصفات المنزلية -مثل اللبن الرائب- تعمل على تبريد مواضع ‫الحروق، فإنها قد تتسبب في تهيج مواضع الجلد المتضررة والتهابها.

2- ضربة شمس:

تنتج الإصابة بضربات الشمس عن التعرض لأشعة الشمس دون غطاء ‫على الرأس، وتتمثل ‫أعراض ضربة الشمس في سخونة وآلام الرأس وتصلب الرقبة، فضلا عن ‫الغثيان والقيء. ‫وأفضل علاج في مثل هذه الحالات هو الاستلقاء في مكان ظليل بعيدا عن أشعة ‫الشمس، كما يتعين تغطية الرأس والرقبة بمنشفة مبللة. ‫‫ويتعين الذهاب إلى الطبيب على الفور عند اشتداد الأعراض أو تجاوز درجة ‫الحرارة 39 درجة أو التشنجات أو التشوش الذهني.

3- الإجهاد الحراري:

يحدث الإجهاد الحراري بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة ‫لفترات طويلة، مما ينتج عنه فقدان المزيد من الماء والعناصر الغذائية دون ‫التعويض بشكل كاف. وتتمثل الأعراض في الحمى والضعف والتشنجات العضلية، ‫مع ظهور البشرة باللون الرمادي الباهت. ويتم علاج مثل هذه الحالات بشرب المياه المعدنية، مع ارتداء الملابس ‫الخفيفة والمريحة والاستحمام بماء بارد. وينبغي الذهاب للطبيب في حال ‫استمرار الأعراض لأكثر من ساعة أو تفاقمها.

4- ضربة حرارية:

تحدث الضربة الحرارية عندما يكتسب الجسم حرارة أكثر من ‫التي يقوم بتصريفها، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما قد يؤدي ‫إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم في غضون ربع ساعة إلى 41 درجة، ويتخذ الجلد ‫اللون الأحمر ويكون ساخنا وجافا، بالإضافة إلى الشعور الشديد بالعطش ‫والتشوش الذهني. اقرأ أيضاً : ضربات الشمس لدى الأطفال وطرق العلاج .. فيديو ‫وتشكل الضربة الحرارية خطرا على الحياة، لذا يجب استدعاء الإسعاف على ‫وجه السرعة، وحتى ذلك الحين ينبغي تخفيف ملابس المصاب وتقديم المشروبات ‫له. ‫وللوقاية من المخاطر الصحية لأشعة الشمس ينبغي الإكثار من شرب الماء ‫ووضع مرهم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 قبل التعرض ‫لأشعة الشمس، مع الحرص على البقاء في الظل وعدم التعرض للشمس ‫الساطعة قدر الإمكان.

رويترز