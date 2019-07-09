العراق – كشف مصدر امني، عن عدد النساء المحتجزات في العراق، فيما اشار الى صدور توجيهات بإصلاح أوضاع مراكز الاحتجاز.

وقال المصدر ان “ما لا يقل عن 800 امراة محتجزة مع أطفالهن في المراكز المخصصة للاعتقال، بعضهن مدانات بأحكام تصل إلى الإعدام أو المؤبد بتهمة المشاركة في عمليات إرهابية، وأخريات لم يثبت عليهن أي جرم سوى أنهن قدمن مع أزواجهن للعراق ضمن تلبيتهم ما يعرف بـ”نداء الخلافة”، بعد إعلان أبو بكر البغدادي زعيم “داعش” خلافته المزعومة”، مبينا انهن “ما زلن محتجزات لعدم وجود تنسيق مع دولهن”.

واضاف ان “الحكومة العراقية أصدرت توجيهاتها بإصلاح أوضاع مراكز الاحتجاز، بعد الضجة التي تسببت بها منظمة دولية أظهرت السجون الخاصة بالنساء في أوضاع حرجة”، مشيرا الى ان “هناك ضغوط على الحكومة من منظمات وجهات غربية مختلفة لإعادة النظر بملف النساء وأطفال عناصر تنظيم داعش، خاصة في ما يتعلق بموضوع إعادة النظر بمن تمت محاكمتهن وصدرت بحقهن أحكام ثقيلة كالإعدام لنساء لديهن أطفال بسن الرضاعة”.

وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس الماضي، أن “مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى تحوي آلاف السجناء العراقيين، لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة”، مؤكدة أنه “ينبغي للسلطات ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز”.