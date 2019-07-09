مصر – تحدث أوديون إيجالو، مهاجم منتخب نيجيريا، عن مواجهة جنوب أفريقيا غدا الأربعاء، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا وأكد أنها ستكون مثيرة.

قال إيجالو في مؤتمر صحفي عقده اليوم “نحن سعداء بالفوز على الكاميرون في المباراة الماضية، وكانت مباراة قوية، وسعداء لوجود مشجعي منتخب مصر لتشجيعنا غدا أمام جنوب أفريقيا”.

وتابع “أعلم من الآن أن مباراتنا غدا أمام جنوب أفريقيا صعبة، ولكننا مستعدون للعب بقوة وتحقيق الفوز والتأهل”.

وأضاف “لا أعطي انتباها للنقد وأتقبل النقد البناء من الجميع، وأؤدي أفضل ما لدي دائما في المباريات”.

وشدد على أن لاعبي نيجيريا يلعبون للفوز بكأس الأمم الأفريقية هذه المرة، وقال “سنعمل على ذلك جميعا ولا ننظر للألقاب الفردية”.

وتابع “بعد مباراة مدغشقر واجهنا بعض النقد، ونستغل كل الأخطاء لتحسين أنفسنا وتداركها بعد ذلك، والخسارة غير مقبولة غدا وسنثبت ذلك بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا”.

وأشار إلى أن مواجهة المنتخبين غدا ستكون مختلفة عن المواجهة السابقة في الأدوار التأهيلية، موضحا أنه في مباراة الكاميرون السابقة طالب اللاعبين بعدم اليأس واللعب، حتى النهاية وتحقق الفوز لنيجيريا بفضل ذلك.

ووجه رسالة إلى الشعب النيجيري قائلا “أتمنى تشجيعهم ومساندتهم غدا، ونعدهم بتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا والتأهل للدور قبل النهائي”.