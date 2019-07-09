إيطاليا – أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، يتحدى نفسه للبقاء مع السيدة العجوز خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن هيجواين ليس لديه أي نية للانضمام إلى صفوف روما، رغم أن مصيره مع السيدة العجوز محاط بالكثير من الشكوك.

وأشارت إلى أن هيجواين يعمل الآن مع مدرب خاص، من أجل الظهور بشكل مقنع لماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لليوفي، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويرتبط المهاجم الأرجنتيني بعلاقة جيدة مع ساري، حيث سبق أن عمل معه في نابولي وتشيلسي.

يذكر أن إدارة يوفنتوس تقود اتجاه الاستغناء عن هيجواين هذا الصيف، بسبب الراتب المرتفع للمهاجم الأرجنتيني، بالإضافة إلى تراجع مستواه خلال فترة الإعارة مع ميلان وتشيلسي.

المصدر : كووورة