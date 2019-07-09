ليبيا – قام وزير العمل والتأهيل مسعود صوة ومدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي صالح الشبلي بزيارة رسمية للهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة وذلك في اطار دعم هذه الشريحة وتنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر .

ووفقاً للمكتب الإعلامي للهيئة ، فقد إلتقى الوزير رئيس الهيئة العميد ركن غيث الشريدي وعضو اللجنة الادارية العقيد علي الكاسح وقال الشريدي أن هذه الاجتماعات تأتي في اطار تفعيل القوانين واللوائح المسيرة لعمل الهيئة وخاصة في ما يتعلق بجانب التدريب والتأهيل لذوي الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة وايجاد فرص للباحثين عن عمل من هذه الفئات .

ومن جانبه اكيد وزير العمل مسعود صوة بأن الوزارة بصدد اقامة دورات تدريبية مهنية في عدة اختصاصات على أن يتم تحديد نسب لاسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة تحال اسمائهم بالتنسيق مع الهيئة باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل.

وفي ذات السياق اكد مدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي صالح الشبلي بأن المكتب بصدد إستكمال الإجراءات القانونية والإدارية التي من شأنها ضمان حصة ذوي الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من فرص العمل وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 839 لسنة 2018 والقاضي بمنح اذن لوزارة العمل والتأهيل بتعيين 25 الف موظف .

واكد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة حمد المالكي لـ المرصد بأن الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين بصدد عقد اجتماع رسمي وموسع بينها وبين وزارة العمل والتأهيل ووضع كافة النقاط المتفق عليها في محضر رسمي يحدد فيه آلية العمل التي سيتم إتباعها في قادم الايام .

ومن جهته ثمن العقيد علي الكاسح دور وزارة العمل والتأهيل علي ماتبذله من اجل دعم الهيئة في برامجها وتجاوب رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني بالخصوص .